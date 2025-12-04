Страна имеет как самый высокий уровень смертности, так и самый низкий уровень рождаемости в мире.

В течение ближайших десяти лет Украина может столкнуться с дефицитом в 4,5 миллиона работников. Среди секторов, которые больше всего будут нуждаться в рабочей силе, будут строительство, технологическая сфера и административные услуги, пишет Reuters.

Утвержденная в прошлом году демографическая стратегия правительства до 2040 года сосредоточена на сдерживании дальнейшей эмиграции и возвращении украинцев из-за рубежа. Также она предусматривает привлечение иммигрантов из других стран на вакантные рабочие места.

Украине не хватает миллиона людей, чтобы восстановить разрушенную экономику, а также чтобы иметь возможность защитить себя в послевоенном будущем, если Москва снова нападет. Сотни тысяч украинцев погибли и получили ранения за почти четыре года боев, миллионы выехали за границу, а рождаемость падает.

Видео дня

По оценкам правительства, средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сократилась с 65,2 лет до войны до 57,3 лет в 2024 году. Для женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 лет.

В поселках в западных регионах Украины, в частности в Ривненской области, рождаемость за десять лет кое-где упала втрое. Роддома из-за недостаточного количества новорожденных теряют государственное финансирование.

В школы, рассчитанные на 200 учеников, приходят учиться всего девять детей, и их закрывают. Каждый десятый выпускник школ выезжает за границу, в основном это мальчики.

Непредсказуемость войны - главный сдерживающий фактор для людей, которые решают, создавать ли семью. В то же время многие молодые парни и девушки из-за войны уже никогда не станут родителями.

Резкое уменьшение населения Украины

Украина, население которой в 2001 году превышало 48 миллионов, столкнулась с демографическим спадом задолго до войны, когда миллионы граждан направлялись на запад, чтобы избежать экономических конфликтов и повсеместной коррупции дома.

До полномасштабного вторжения в феврале 2022 года население Украины составляло 42 миллиона. Сейчас оно уже сократилось до менее чем 36 миллионов, включая несколько миллионов на территориях, захваченных Россией, согласно данным Института демографии НАН Украины.

По прогнозам, к 2051 году эта цифра снизится до 25 миллионов.

Согласно оценкам CIA World Factbook за 2024 год, страна имеет как самый высокий уровень смертности, так и самый низкий уровень рождаемости в мире - на каждого новорожденного приходится примерно трое умерших.

Центр экономической стратегии в марте сообщил, что около 5,2 миллиона украинцев, которые выехали с момента вторжения, остаются за рубежом, преимущественно в европейских странах, включая Германию и Польшу, а также в России.

Центр прогнозирует, что от 1,7 до 2,7 миллиона из этих людей останутся за рубежом, и после завершения войны к ним могут присоединиться сотни тысяч взрослых мужчин, которым сейчас запрещено выезжать из Украины.

Демографический кризис в Украине - главные новости

В конце августа правительство разрешило выезжать за границу мужчинам, гражданам Украины, в возрасте от 18 до 22 лет, во время действия военного положения.

По мнению демографа Эллы Либановой, украинские женщины с образованием, которые выехали за границу, вряд ли вернутся домой - в Европе приложат все усилия, чтобы их удержать.

Вас также могут заинтересовать новости: