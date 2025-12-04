Также под удар "Призраков" попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи Симферополя.

Сегодня во временно оккупированном Крыму уничтожен российский истребитель МиГ-29. Об этом заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, 4 декабря на территории военного аэродрома "Кача" в Крыму мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

"В эту же ночь под удар "Призраков" попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя. Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны россиян над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне - и истребительную авиацию ВС РФ", - заявляют разведчики.

Видео дня

Удары по авиации в Крыму

Как писал УНИАН, 21 сентября "Призраки" ГУР Минобороны Украины впервые в истории уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма. Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены ценным оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками. Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" также поразили многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Также ранее на полуострове были поражены два российских вертолета Ми-8 и буксир - бойцы ГУР дронами вбили по авиабазе захватчиков в Гвардейском, что недалеко от Симферополя.

