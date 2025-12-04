У европейских лидеров есть недоверие к главным представителям Дональда Трампа в переговорах с Россией - Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ. В частности в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией. Также США могут не предоставить ясности относительно послевоенных гарантий безопасности Украины. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на утечку информации после секретной телефонной конференции с участием европейских лидеров.

По данным издания, очевидно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров с Украиной и Россией.

Как свидетельствуют записи телефонного разговора, Мерц и Макрон употребляли резкие формулировки во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими другими европейскими топ-политиками, чтобы предупредить, что США могут предать Украину и Европу.

"Существует вероятность, что США предадут Украину относительно территории без четкого определения гарантий безопасности", - предупредил Макрон.

Как отметил президент Франции, существует "большая опасность" для Зеленского.

В Spiegel отмечают, что требование России относительно территориальных уступок является одним из самых деликатных пунктов переговоров.

При этом, Мерц посоветовал Зеленскому быть "очень осторожным" в ближайшие дни.

"Они играют в игры одновременно с вами и нами", - сказал канцлер Германии, вероятно, имея в виду двух участников переговоров от США, Стива Уиткоффа, строительного магната, и Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Это, по мнению Spiegel, является иллюстрацией глубокого недоверия европейцев к двум доверенным лицам Трампа.

Очевидно, что президент Финляндии Александр Стубб, который является одним из немногих европейцев с хорошими отношениями с Трампом, тоже выражает предостережения относительно двух представителей президента США.

"Мы не должны оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами", - считает Стубб.

Это мнение разделяет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я согласен с Александром, что мы должны защитить Владимира", - отметил Рютте.

Эта телефонная конференция состоялась 1 декабря.

"Мирная" дипломатия США

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Уиткофф и Кушнер провели пятичасовые переговоры в Москве. По некоторым данным, после той встречи американские посланники должны были отправиться в Брюссель для якобы встречи с Зеленским. В то же время, такая встреча была отменена.

Также сообщалось, что переговоры в Москве не принесли ощутимых результатов.

Перед этим Зеленский сообщил, что украинская и американская команды смогли согласовать проект мирного плана из 20 пунктов. Именно с этими предложениями американцы летали в Москву.

По мнению издания Politico, Соединенным Штатам не удастся прекратить войну России против Украины, пока в администрации Трампа будет царить хаос.

Сегодня, 4 декабря, в США должна состояться новая встреча между украинскими и американскими представителями.

