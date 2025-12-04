Как считает обозреватель издания, отсутствие официального процесса по урегулированию войны в Украине является недостатком президентства Трампа.

Последние несколько месяцев по вопросу урегулирования конфликта в Украине были очень напряженными. В частности состоялись встречи в Москве, Анкоридже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Киеве и Женеве, а также много неформальных телефонных разговоров между большим количеством участников.

Как пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер для Politico, одной из причин таких качелей является то, что президент США Дональд Трамп поставил перед своей командой почти невозможную задачу - прекратить войну между двумя странами, которые решительно настроены продолжать борьбу за совершенно противоположные цели. В случае РФ - это покорение Украины, в случае Украины - обеспечение ее суверенитета и независимости.

Что не так с политикой Трампа в отношении Украины

"Но есть еще одна причина хаотичных событий, свидетелями которых мы были в течение последних нескольких месяцев, - объявления о саммитах, которые потом отменялись, объявления сроков, которые потом отменялись, утверждение планов, которые потом отменялись, и все это с участием постоянно меняющегося состава участников переговоров. Причина заключается в том, что администрация Трампа не имеет официального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления", - подчеркнул автор публикации.

По словам аналитика, отсутствие официального процесса является уникальной особенностью или недостатком такого президентства. Даалдер считает, что Трамп руководит правительством США так же, как семейным бизнесом - со своего рабочего места в Овальном кабинете, где он проводит встречи со всеми, звонит кому угодно, а затем принимает решения по политике по собственному желанию. В то же время его помощники работают почти полностью самостоятельно.

"Что касается Украины и России, то в окружении президента есть буквально лишь несколько человек: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио, руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, президентский посланник мира Стив Уиткофф и, с октября, зять Трампа Джаред Кушнер. Понятно, что в этот круг не входят министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, а также руководители ЦРУ и национальной разведки", - добавил автор материала.

Неопределенность в администрации президента США

Из этих главных лиц, как пишет Даалдер, только Рубио имеет значительный штат сотрудников в Государственном департаменте и Совете нацбезопасности, однако даже в таком случае мало что говорит о том, что он полагается на них так же, как это делали его предшественники.

"Какими бы ни были межведомственные обсуждения, их влияние на разработку политики на самом высоком уровне незначительно - если вообще существует. А по словам иностранных собеседников, в частности дипломатов в Вашингтоне, чиновники обоих ведомств доступны, но в основном не знают, что происходит. Еще большей проблемой является то, что, кроме Рубио, другие главные фигуры, которые занимаются вопросом Украины, работают без персонала и процедур", - подчеркнул обозреватель.

К примеру, Уиткофф проводит встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками без секретаря, и, как известно, полагается на собственного переводчика президента РФ, отметил Даалдер.

"Кушнер активно участвует в переговорах, но не занимает официальной должности в администрации. А министр армии Дэниел Дрисколл, которого в прошлом месяце в последний момент привлекли к переговорам с Украиной, имел только выходные, чтобы ознакомиться с войной, ее историей и переговорами, прежде чем его отправили в Киев для представления последнего плана", - напомнил бывший посол США в НАТО.

Путаница относительно "мирного плана"

В то же время когда Рубио впервые ознакомился с 28-пунктным планом, который разработали Уиткофф и Кушнер, то назвал его лишь "перечнем потенциальных идей" и сказал американским сенаторам, что "это не наша рекомендация [или] план мира".

Однако Трампу план понравился и он сказал Украине подписать его ко Дню благодарения или действовать самостоятельно, что заставило Рубио быстро изменить курс и заявить, что "мирное предложение было разработано США".

"В конце концов, то, что движет всеми этими американскими игроками, - это не формальный процесс и даже не последовательная оценка того, что на самом деле нужно для окончания войны в Украине. Это скорее неустанные усилия, направленные на удовлетворение настойчивого требования Трампа быть признанным миротворцем мира. Пока это будет продолжаться, будут продолжаться и хаос и путаница. И ничто из этого не приблизит к реальному окончанию войны", - подытожил Даалдер.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее Трамп неоднозначно оценил результаты последних переговоров в Москве между американской и российской делегациями. В частности он не уверен, что эта встреча приведет к каким-то результатам.

"Что получится из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое. Думаю, мы с ними несколько неплохо проработали - очень довольны", - отметил президент США.

В то же время американский лидер заговорил о "желании" Путина после переговоров в Москве. По его словам, российский диктатор якобы хотел бы положить конец войне против Украины.

"Он хотел бы видеть завершение этой войны. Думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни", - сказал Трамп.

