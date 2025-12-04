Такой рост обусловлен наибольшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров.

Международные резервы по состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, выросли до 54,7 миллиарда долларов - самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в ноябре они увеличились на 10,6%.

"Такая динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 8,148 млрд долл. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 493 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 282,6 млн долл.

Чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила 2,7 млрд долл., что на 3,9% меньше, чем в октябре.

"Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта", - отметили в Нацбанке.

Предыдущий рекорд объема золотовалютных резервов был достигнут месяцем ранее, когда в октябре они выросли на 6,4% и по состоянию на 1 ноября составляли 49,5 миллиарда долларов. Тогда динамика также была обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров.

Экономист, бывший советник президента Олег Устенко отмечал, что Украина никогда в новейшей экономической истории не имела золотовалютных резервов больше, чем 35 млрд долл. Он отметил, что эти резервы формируются за счет западных союзников, которые предоставляют нам кредитные средства, и дают возможность НБУ поддерживать курс доллара на том уровне, на котором он есть сейчас.

