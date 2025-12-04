Православный праздник сегодня в народе называется Саввы.

5 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают Савву Освященного - святого, которого почитают как покровителя дома и достатка. Какие традиции, приметы и запреты сопровождают эту дату, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

5 декабря (дата по старому стилю - 18 декабря) в православной церкви чтят память преподобного Саввы Освященного, подвижника и чудотворца.

Савва жил в V веке в Каппадокии (современная Турция). Когда ему было 8 лет, он пришел в монастырь и там провел десять лет. Родители хотели забрать домой сына, женить его, но он твердо решил посвятить себя служению Богу. Савва много молился, соблюдал пост и со временем получил дар чудотворения - научился исцелять тяжелобольных людей и изгонять бесов.

Видео дня

Спустя какое-то время святой отправился в Иерусалим, в монастырь старца Феоктиста и там пять лет провел в затворе. Его духовным наставником стал преподобный Евфимий, после смерти которого многие ученики пришли к Савве. Он основал обитель, которую назвали Великая Лавра, и составил первый устав церковных богослужений - он используется в православной церкви и сегодня.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю: мученика Анастасия Аквилейского, преподобных Кириона, ионаха, и сына его Захарию.

Какой православный праздник сегодня по юлианскому календарю

5 декабря согласно старому календарю вспоминают благоверного князя Ярополка Изяславича - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и историю даты.

О чем стоит помолиться в этот день, что можно и что нельзя делать сегодня

К преподобному Савве Освященному с молитвами о мире в семье, крепком браке, исцелении близких, благополучии в делах, просят даровать детей.

В народе день прозвали Саввы, Саввин день. Он входит в череду зимних праздников под народным названием "Варки, Савки, Николая". День считают благоприятным для сватовства - говорят, что союз будет счастливым и прочным. Связана с этим праздником и особая примета: считается, что если сегодня положить под подушку монету, то в доме будет достаток, а финансовые проблемы обойдут его стороной.

В церковный праздник 5 декабря, как и в любой другой день, следует избегать сквернословия, ссор, зависти, лени, осуждения и отказа в помощи. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, в этот день полагается сухоядение.

Саввин день издавна считается домашним: в гости не ходят, новых дел не начинают - будет плохой результат. По народным приметам, женщинам не следует заниматься рукоделием. Дальнюю дорогу также лучше перенести по возможности на другой день.

Приметы 5 декабря

По приметам дня судят, какой будет погода и чего ждать от зимы:

стоит теплая погода - зима будет долгой и снежной;

мороз ударил - вскоре начнется оттепель и пойдет мокрый снег;

неожиданно запели снегири - будет метель;

галки и вороны собираются в большие стаи - к снегопаду;

белки спускаются с деревьев - жди оттепели.

Саввин день в старину считался одним из самых холодных в году, отсюда пошла поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает" - то есть, Савва продолжает начатую Варварой зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: