Власти не раскрывают детали стратегии, поскольку, по их словам, это может "навредить конечному результату".

Правительство Молдовы вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами разрабатывает план реинтеграции страны - возвращение самопровозглашенного Приднестровья под фактический контроль Кишинева. Как сообщает Newsmaker, об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Кивер после заседания правительства.

По его словам, часть вопросов "остается чувствительной" и требует осторожности, а для некоторых процессов "нужно время".

"Мы действительно активно работаем над стратегией или дорожной картой реинтеграции, но, как вы знаете, чувствительные вопросы требуют осторожности. Нам нужно продумать шаги, которые впоследствии дадут результат. Мы не можем рассказывать обо всех действиях в реальном времени, потому что это может повредить итоговому результату. Работа продолжается, и в подходящий момент мы представим обществу ее результаты", - сказал Кивер.

Видео дня

Проблема Приднестровья: последние новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину "несколько выстрелов" прозвучали и со стороны самопровозглашенного Приднестровья.

По его словам, люди, которые руководят самопровозглашенным Приднестровьем, ведут себя тихо из-за страха перед Украиной. "Потому что сигналы в начале войны от нас получили. Там, с этой территории, было несколько выстрелов. Они получили от нас хорошее такое предупреждение, от меня лично, и поэтому они там тихие", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: