Курс гривни к евро установлен на уровне 49,23 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на предыдущем уровне: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,23 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,13/42,16 грн/долл., а евро - 49,11/49,13 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 4 декабря снизился на 10 копеек и составлял 42,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,99 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составлял 49,53 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,93 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек и составлял 42,40 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составлял 49,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

