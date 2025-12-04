Певица в очередной раз высказалась в поддержку украинцев.

Американская певица Мадонна исправила члена своей команды, который перепутал Украину с Российской Федерацией.

Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала телеведущая Екатерина Осадчая, которая летала в Соединенные Штаты Америки, чтобы взять интервью у 67-летней легенды сцены. По словам украинки, когда она зашла в комнату, помощник Мадонны сообщил певице, что журналистка "из России".

Исполнительница отреагировала на эту ошибку эмоционально и взялась рассказывать всей команде, что посещала Украину, а также знает, что между ней и захватнической Россией большая разница:

"Я поворачиваюсь и говорю: "Нет, я из Украины". Она говорит: "Вы что, не знаете, что Украина и Россия - две разные страны?". И начинает выговаривать своему помощнику и всей группе рассказывать о том, как она была в Украине, что Украина - это отдельная страна. Что это независимая и красивая страна, которая уже давно не Россия".

Как известно, Мадонна одной из первых мировых звезд открыто поддержала Украину после полномасштабного вторжения. Уже 26 февраля 2022 года она опубликовала в своем Instagram эмоциональное видео, в котором сравнила Путина с диктаторами прошлого и призвала мир не молчать.

Певица обратилась к международному сообществу с призывом помогать украинцам гуманитарно и финансово, а также делилась кадрами бомбардировок мирных городов, подчеркивая, что украинские дети и семьи нуждаются в защите и поддержке.

