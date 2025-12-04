Названо самые популярные в Украине авто с пробегом: первое место заняла 'народная' модель

Лидерские позиции на рынке неизменно удерживает немецкий Volkswagen.

В ноябре на внутреннем рынке нашей страны сервисные центры МВД зарегистрировали 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто (на 0,9% больше, чем год назад).

Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Среди брендов лидерские позиции на рынке неизменно удерживает немецкий Volkswagen - его показатель составил 8761 сделку. Второе место занял ВАЗ/Lada (4206 сделок), который обогнал Renault и Skoda.

По мнению специалистов, это сигнализирует о том, что доходы украинцев падают, тогда как неопределенность, наоборот, растет. Поэтому люди ищут более дешевые авто.

Если говорить об отдельных моделях, то победителем на внутреннем рынке стал "народный" Volkswagen Passat (2457 сделок), который почти идеально подходит для семейных поездок и бизнеса. В то же время очень близко к нему находятся Daewoo Lanos (2342) и Skoda Octavia (2265).

Самым дорогим автомобилем месяца стал Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 года выпуска. В то же время самым старым авто, которое сменило владельца в ноябре, стала модель Opel Olympia 1938 года. Компанию ему составили кабриолет DKW F8, крошечный Fiat 500 и монументальный советский ЗиС 101.

Украинский авторынок - последние новости

Пока цены технологичных и экономичных автомобилей на вторичном рынке растут, традиционные топливные сегменты становятся более доступными. Так, в ноябре прошлого года медианная цена дизельного легкового авто составляла 7900 долларов. За 12 месяцев она снизилась до 7000 (-11%).

Также сообщалось, что в прошлом месяце десятка самых популярных моделей сформировала 35% украинского рынка новых легковушек. На первой позиции оказался хорошо известный украинцам кроссовер Renault Duster, а сразу за ним идет китайский BYD Leopard 3.

