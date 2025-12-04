Польский рынок труда продолжает сталкиваться с дефицитом кадров в ряде отраслей.

В течение девяти месяцев 2025 года украинцы чаще всего искали работу в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Об этом свидетельствуют внутренние данные международной компании по трудоустройству Gremi Personal, которые есть в распоряжении УНИАН.

Больше всего кандидатов - почти 49% - выбирали вакансии рабочих по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах. На втором месте по популярности оказались аграрные и связанные с обработкой продуктов направления (11,2%). К ключевым категориям также вошли:

Видео дня

неквалифицированный труд в промышленности (9,96%);

технические неквалифицированные работы (9,5%);

мясо- и рыбопереработка (9,47%).

Именно эти направления, по данным компании, формируют основу постоянного спроса на рабочую силу в Польше и остаются главными каналами трудоустройства для украинских рабочих.

Как отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, несмотря на уменьшение вакансий в бизнесе в первой половине года, польский рынок труда продолжает сталкиваться с дефицитом кадров в ряде отраслей.

"Наиболее дефицитные в Польше работники мясопереработки и разбора в пищевой промышленности. Ощутима нехватка кандидатов также на вакансии водителей грузовиков и автобусов", - сообщила Джоболда.

Стабильным остается спрос на технических специалистов:

водителей погрузчиков;

слесарей;

сварщиков;

работников технического обслуживания.

"На этих позициях работодатели ожидают не только подтвержденных навыков работы с оборудованием, но и ответственного отношения к правилам безопасности и готовности работать в сменном графике. Такой сегмент остается одним из самых устойчивых и практически не реагирует на сезонные колебания рынка", - подчеркнула специалист.

В отдельную категорию Gremi Personal выделяет специалистов среднего и руководящего звена - бригадиров, руководителей производственных смен и линейных менеджеров. Однако в компании отмечают, что для этих вакансий уже необходимы знания польского языка, опыт работы на аналогичных должностях в Польше или за рубежом, а также умение организовывать производственные процессы и управлять командами. Именно такие компетенции определяют доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям.

Также в Gremi Personal констатируют, что параллельно со спросом на постоянные вакансии в течение девяти месяцев 2025 года сохранялся запрос и на сезонные работы (в структуре клиентов компании на них пришлось 2,1%).

"В конце года традиционно растет количество краткосрочных вакансий, связанных с предпраздничной подготовкой: комплектация заказов, упаковка, складские работы, временные позиции в пищевом производстве. Такие вакансии становятся дополнительной возможностью для украинцев, которые не планируют долговременной занятости или хотят получить временную работу в пиковые месяцы", - пояснила Джоболда.

По ее словам, как и в случае с постоянным трудоустройством, главные требования к кандидатам на сезонные работы - желание работать и легально находиться на территории Польши.

Украинцы в Польше - последние новости

В Польше беженцы из Украины смогут перейти с временной защиты на временное пребывание. Принятый Сеймом соответствующий закон ожидает подписи президента. Также правительство страны планирует постепенное прекращение действия инструментов помощи для беженцев из Украины.

В октябре глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша оказалась на пределе своих возможностей в приеме украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: