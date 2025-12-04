В перечне есть представители знака Близнецы.

Четыре знака Зодиака проявят особую удачу под энергией суперлуны. У них появится последняя возможность собрать урожай своих усилий перед наступлением нового года, а 2026 год они встретят с надеждой и внутренним подъемом.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Суперполнолуние в Близнецах 5 декабря пробуждает склонность к размышлениям и ностальгии, пишет журнал Parade. Обычно этот лунный пик связан с исполнением намерений и завершением цикла, но сейчас влияние Луны помогает оглянуться на весь прошедший год. Поскольку Близнецы управляются Меркурием, мысли могут быть слишком активными, а воспоминания всплывают одно за другим. Важно не замыкаться в себе и держать внимание на настоящем.

Хорошо записывать возникающие идеи и ощущения, поскольку энергия Близнецов динамична, любознательна и образна. Некоторые мысли могут показаться случайными или несвязанными, но позже вы сможете увидеть их значение.

Полнолуние 5 декабря 2025 - кому и в чем повезет

Полнолуние поможет собрать пазл и получить ответы, которые подведут вас к удаче в самые последние дни года.

Близнецы

Будьте собой, Близнецы, и это изменит ход событий. Удача проявится, когда полнолуние в вашем знаке осветит первый дом личности. Этот год мог заставлять вас сомневаться в себе и пытаться подстраиваться под других, но искренность оказалась лучшим путем. Полнолуние принесет неожиданное подтверждение вашей уникальности. Это напоминание о том, что сила в подлинности, и вам стоит продолжать идти своим путем.

Стрелец

Удача в отношениях окажется рядом, Стрелец. Полнолуние в Близнецах активирует ваш седьмой дом партнерства и важных союзов. Одинокие могут встретить особенного человека или наконец понять, кто занимает важное место в их сердце. Если у вас уже есть партнер, ваши общие желания могут воплотиться до конца года. Любовь станет источником радости, поддержки и глубокого взаимопонимания.

Рыбы

Жизнь вновь обретает смысл, Рыбы. 2025 год выдался наполненным сложностями, но работа над собой и преодоление препятствий приведут к улучшениям в четвертом доме, связанном с домом и личными основами. Многие вопросы, связанные с семьей или вашим укладом, наконец прояснятся. Полнолуние способно принести хорошие новости, восстановление гармонии или ощущение внутренней устойчивости, которого так не хватало.

Дева

Вы выходите на правильную дорогу, Дева. Когда полнолуние проявится в вашем десятом доме, связанном с успехом и карьерой, начнется значимое продвижение вперед. Этот год мог заставить вас пересмотреть профессиональные цели и самооценку, но ваше упорство окупится. Возможны похвалы, признание, важный результат работы или даже настоящий карьерный прорыв. Луна в Близнецах поможет понять, куда двигаться дальше и какой шаг станет решающим в новом году.

