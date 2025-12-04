Раненого военнослужащего ТЦК госпитализировали, однако его жизнь спасти не удалось.

Во Львове вечером 3 декабря во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащий ТЦК, нападавший задержан. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По предварительным данным, 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военнослужащему Галицко-Франковского РТЦК и СП ножевое ранение и, применив газовый баллончик, скрылся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия изъят нож. Начато производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточнили в полиции Львовской области, нападавший распылил слезоточивый газ из баллончика в лицо еще двум военнослужащим. Беглеца обнаружили с помощью записей камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина".

Другие инциденты с участием работников ТЦК

Должностному лицу Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении из-за избиения военнообязанного во время медосмотра.

Инцидент произошел 11 ноября. Тогда военнообязанного доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию, в ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его бить. Он пять раз ударил военнообязанного в область паха. Такие действия повлекли необходимость хирургического удаления одного из органов потерпевшего (орхиэктомия).

