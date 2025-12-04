Кристина Казакова

Зампредседателя Совета безопасности РФ пригрозил Брюсселю, что возврат средств, если их предоставят Украине, будет проходить не через суд, а путем "настоящих репараций в натуральной форме".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Европе началом войны в случае, если Евросоюз попытается использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Примечательно, что Медведев заявил, что Евросоюз таким образом хочет "похитить" российские активы и если это произойдет, то Брюссель и "отдельные" страны Евросоюза могут "спровоцировать" войну с РФ.

"Если взбешенный Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli (формальный повод или причина для объявления войны одним государством другому - прим. ред) со всеми вытекающими последствиями для Брюсселя и отдельных стран ЕС", - написал он.

Видео дня

В дополнение, замглавы Совета безопасности РФ отметил, что возврат этих средств уже может проходить не через суд, а "путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме".

Замороженные активы РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание The Telegraph рассказало, что сейчас сумма замороженных российских активов составляет 140% всего ВВП Украины и более чем в четыре раза превышает ее оборонный бюджет. Указывается, что если эту сумму направить на перевооружение и обеспечение Украины, это могло бы изменить ход войны. Кроме этого, российский президент Владимир Путин стал бы первым агрессором в истории, которого бы заставили профинансировать сопротивление собственной агрессии.

Также мы писали, что в Politico считают, что если бы в октябре на саммите лидеры Евросоюза договорились ускорить реализацию кредитного плана, это стало бы мощным сигналом для Владимира Путина о долгосрочной силе Украины, а также твердую приверженность Европы к самообороне. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский и Европа были ослаблены разногласиями из-за очередных попыток президента США Дональда Трампа возобновить мирные переговоры.

