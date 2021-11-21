Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к лишению свободы.

Беляевский районный суд Одесской области к 7 годам заключения приговорил мужчину за убийство унизившей его женщины.

Об этом сказано в приговоре, вынесенном 18 ноября и обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обвиняемый - уроженец села Траповка Татарбунарского района Одесской области, ранее был судим за разбой.

В приговоре отмечается, что в мае 2021 года в жилом помещении была обнаружены мертвой обнаженная женщина, 1963 г.р. На теле были следы ножевого ранения. По данным экспертизы, следов, которые бы подтверждали, что женщина вступала в половой акт, в теле не выявлено. Скончалась она от потери крови.

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Как выяснилось, ее убил вышеназванный фигурант. Установлено, что 2 мая они вместе проводили время, в том числе употребляли алкогольные напитки. По утверждению злоумышленника, потерпевшая унизила его мужское достоинство и началась ссора. Во время конфликта он ударил женщину ножом в шею, в результате чего нанес проникающее колото-резаное ранение грудной клетки со сквозным повреждением аорты и прочего. Затем вытащил нож из раны и пытался тряпкой остановить кровь, но у него ничего не получилось. После этого мужчина просто оставил потерпевшую, которая еще была жива, и ушел из дома.

"Скорую помощь он не имел желания вызвать потерпевшей, так как она его унизила. Далее он поехал в Одессу, где его нашли сотрудники полиции", - сказано в приговоре.

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 7-летнему лишению свободы.

Как сообщал УНИАН, в убийстве киевлянина, части тела которого обнаружили в мусорном контейнере в Печерском районе столицы, подозревают 32-летнего жителя другой области.

Злоумышленник совершил преступление в квартире своей жертвы. Еще около суток подозреваемый проживал в жилище, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела.

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Автор: Лариса Козовая