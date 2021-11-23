Полиция установила ее личность.

В сети появилось видео, на котором девушка якобы употребляет наркотики при маленьком ребенке.

Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

Инцидент произошел в городе Люботин (Харьковская область). По данным канала, девушке 18 лет.

На опубликованном видео можно увидеть, как девушка употребляет белый порошок, похожий на наркотическое вещество. На руках у нее сидит маленький ребенок.

Читайте такжеВ Одессе подросток угнал авто и устроил гонки с полицией (фото)"В полиции и в службе детей уже знают о проблеме. Обещают ребёнка забрать", - говорится в сообщении.

Сотрудник Национальной полиции Харьковской области Вячеслав Марков сообщил, что видео было снято не сегодня.

Правоохранители уже установили место нахождения девушек.

"Сегодня полицейские не смогли опросить женщину – она с ребенком находится в больнице в ковидном отделении. В-третьих, после выздоровления ей обязательно придется ответить копам на вопросы, которые взбудоражили харьковчан", - написал он на своей странице в Facebook.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области осудили мужчину, который годами пытал и насиловал своих детей.

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Автор: Виолетта Орлова