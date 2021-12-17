У мужчины была сообщница, которая должна была помочь ему.

В Польше задержали 33-летнего украинца, который пешком пересек границу и на авто добирался до Франции.

Об этом пишет InPoland.

Машину с нарушителем остановили работники пограничной службы из Устшиков-Гурных и Сянок в Польше. В салоне автомобиля марки Opel с украинскими регистрационными номерами находились двое граждан: женщина - гражданка Украины и мужчина, который назвал себя гражданином Литвы.

Для проверки мужчина предоставил удостоверение личности и водительские права Литвы. Впрочем, после проверки оказалось, что предоставленные документы - фальшивые.

Правоохранители установили, что мужчина – гражданин Украины, которому запретили въезд в Шенгенскую зону. Чтобы попасть в Польшу, он пешком пересек границу в Бещадах.

Читайте такжеВ Беларуси заявили о "жестком реагировании на возможные нарушения госграницы со стороны Украины"Много часов в тяжелых зимних условиях он пробирался по горной и лесной местности. На предварительно согласованном месте его ждал курьер на транспортном средстве, который должен был обеспечить дальнейшую транспортировку на запад Европы. Во время допроса он признался, что хотел попасть во Францию и там поселиться", – рассказала пресс-секретарь Бещадского пограничного отдела майор Эльжбета Пикор.

Мужчину обвинили в подделке документов и незаконном пересечении границы. Отмечается, что он признал свою вину и добровольно согласился к условному наказанию и штрафу. Его передали в Украину.

В то же время сообщницу мужчины обвинили в пособничестве незаконному пересечению границы.

Напомним, 4 декабря польские пограничники задержали еще двух граждан Украины за пособничество незаконным мигрантам в пересечении границы Беларуси с Польшей.

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Автор: Марта Гичко