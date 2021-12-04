За прошедшие сутки были зафиксированы 62 попытки незаконно пересечения белорусско-польской границы.

Польские пограничники задержали двух граждан Украины за пособничество незаконным мигрантам в пересечении границы Беларуси с Польшей.

Об этом пограничная служба Польши сообщила в Twitter.

"За минувшие сутки, 3 декабря, были 62 попытки пересечения границы. Офицеры пограничной службы вынесли 10 решений о выезде с территории Республики Польша. Задержаны 4 человека за пособничество: двое граждан Украины, один гражданин Афганистана и один – Польши", - говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе ЕС

Читайте такжеВ Одесской области мужчина убил односельчанина и спрятал тело в диван (фото)С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций против Белоруси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Особенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается в последние недели. Польские пограничники не впервые задерживают граждан Украины, помогающих мигрантам. В частности, о таких случаях Пограничная служба Польши информировала 24 октября и 13 ноября.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса.

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Автор: Дмитрий Шварц