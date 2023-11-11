По его приказу людей били дубинками, заливали газом и швыряли в них гранаты.

В Одессе к 12 годам тюрьмы приговорен Владимир Ануфриев - "комендант" временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Соответствующий приговор вынесен Суворовским районным судом Одессы.

Фигурант - гражданин России, командир тактической группы 378 отдельного батальона оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ (воинское звание майор). Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины. В частности в том, что он, в нарушение норм международного гуманитарного права, отдал приказ представителям Росгвардии на жестокое обращение с гражданским населением, а именно на разгон мирной акции протеста с применением оружия.

По данным следствия, 26 февраля 2022 года Ануфриев и вверенные ему вооруженные формирования заняли административное здание Новокаховского городского совета. После этого, он начал управлять городом с целью создания и становления оккупационных органов власти. В частности, обеспечивал покорение и склонение к сотрудничеству местного населения с оккупационными органами власти, по его приказам систематически совершались незаконные задержания, нелегальные заключения и убийства гражданских лиц на территории города Новая Каховка.

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В дальнейшем, 6 марта 2022 года, жители собрались на мирную акцию на ул. Первомайская, 25, возле кинотеатра "Юность". Цель акции - осуждение агрессии РФ против Украины и установление оккупационной власти в городе и тому подобное.

Впоследствии демонстранты, пришедшие с украинской символикой, отправились шествием к месту расположения оккупационных органов власти и представителей Вооруженных сил РФ. "Комендант", находившийся в помещении Новокаховского городского совета, отдал приказ подчиненным разогнать людей силой. В частности, с применением огнестрельного оружия, резиновых дубинок, свето-шумовых гранат и дымовых гранат и слезоточивого газа. При этом участники акции не оказывали сопротивления, а примерно полсотни исполнителей приказа были защищены индивидуальными средствами, в балаклавах, шлемах.

"Они применяли чрезмерную и неизбирательную силу к мирным участникам акции протеста, и тем самым причинили различные телесные повреждения, физическую боль и моральные страдания", - говорится в приговоре.

Например, один из мужчин получил осколочное ранение предплечья, женщина - осколочное ранение грудной клетки. Еще один человек - огнестрельное ранение ног.

Двое других свидетелей рассказали в суде, что руководитель оккупационной власти вызвал их в исполком, где им угрожали и обвиняли в организации акции протеста и тому подобное.

В судебном заседании также установлено, что обвиняемый непосредственно участвовал в военных действиях.

Суд признал Ануфриева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Срок отбытия наказания ему будут считать со времени, когда он будет фактически задержанным.

Другие громкие приговоры оккупантам

Как сообщал УНИАН, Малиновский районный суд Одессы признал виновным и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо.

Сальдо, который был главой оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области", а сейчас - исполняющий обязанности "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией). Его обвинили в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

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