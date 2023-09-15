Разрушения масштабные, но количество пострадавших и вероятных жертв скрывают.

Российские оккупанты выпустили кервированную авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на очевидцев, под обстрел попал жилой район "Сокол". Местные паблики сообщают о пострадавших, но конкретных данных пока нет.

Удар по городу подтвердил мэр города Владимир Коваленко. По его словам, местные жители видели самолет, который сбросил авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезные.

"Сейчас квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", - говорит Коваленко.

Источник "Суспильного" в ВСУ утверждает, что армия РФ пустила КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

Южный фронт

По данным Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовое Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

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