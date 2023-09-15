Российские оккупанты выпустили кервированную авиабомбу на жилой квартал временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.
Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на очевидцев, под обстрел попал жилой район "Сокол". Местные паблики сообщают о пострадавших, но конкретных данных пока нет.
Удар по городу подтвердил мэр города Владимир Коваленко. По его словам, местные жители видели самолет, который сбросил авиабомбу на жилой квартал. И добавил, что разрушения серьезные.
"Сейчас квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", - говорит Коваленко.
Источник "Суспильного" в ВСУ утверждает, что армия РФ пустила КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.
Южный фронт
По данным Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовое Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.