Сегодня Малиновский районный суд Одессы огласил приговор Сальдо.

Малиновский районный суд Одессы признал виновным и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо.

Как сообщила пресс-служба суда, приговор принят сегодня, 8 ноября. Владимир Сальдо, который был главой оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области", а ныне - исполняющий обязанности "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией) виновен в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

"Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). При этом судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания", - отмечают в пресс-службе.

Во время дебатов сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В свою очередь, защитник фигуранта настаивал на оправдательном приговоре.

Оценив доказательства, которые были представлены сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу, что виновность Сальдо доказана. Он приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет.

Деятельность Сальдо в Украине

Согласно открытым источникам, Владимир Сальдо родился 12 июня 1956 года в Николаевской области.

Был депутатом Херсонского городского совета, заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам жилищно-коммунальной сферы, городского хозяйства, строительства, инвестиций. Избирался Херсонским городским головой, руководил Херсонской областной ячейкой в "Партии регионов", которая сейчас запрещена в Украине, депутатом ВР и тому подобное.

После оккупации Херсона российскими войсками, в ходе российского вторжения в Украину, назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство от временных оккупационных властей Херсона. С августа 2022 года является членом партии "Единая Россия".

В Одессе приговор получил предатель, вошедший в состав УСН ВСУ

Напомним, в Одессе до 15 лет тюрьмы осужден житель Херсона, который вошел в состав оперативно-боевой группы ССО ВСУ, а затем "слил" оккупантам военных и волонтеров. По данным следствия, фигурант принял соответствующее предложение от представителей вооруженных формирований РФ и активно содействовал им в ведении подрывной деятельности против Украины. В частности, он сообщил врагу о существовании, месте расположения и адресе конспиративных квартир Сил спецопераций Вооруженных сил Украины ВСУ в Херсоне, а впоследствии - о схронах оружия и фактическом месте пребывания сотрудников ССО ВСУ.

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