Полиция открыла по факту нападения уголовные производства о покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.

Пожар в «Эпицентре» в городе Первомайск устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников.

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Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Отмечается, что около часа дня в Первомайское управление полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.

Установлено, что 37-летний нападающий пришел в «Эпицентр» с ножом и топором. В отделе лако-красочных товаров начал разливать горючие жидкости. Один из охранников ТЦ пытался его задержать, но получил удар топором. Нападавший поджег помещение и бросился бежать.

Другие охранники вместе с полицией охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах неподалеку. Во время задержания преступник ранил топором еще одного сотрудника заведения.

Нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".

Пожар в Эпицентре в Первомайске

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

Местные СМИ со ссылкой на источники писали, что задержанный "вырубил" двух охранников гипермаркета, а после поджег здания в нескольких местах.

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Автор: Дмитрий Захаров