Пожар в «Эпицентре» в городе Первомайск устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников.
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Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.
Отмечается, что около часа дня в Первомайское управление полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.
Установлено, что 37-летний нападающий пришел в «Эпицентр» с ножом и топором. В отделе лако-красочных товаров начал разливать горючие жидкости. Один из охранников ТЦ пытался его задержать, но получил удар топором. Нападавший поджег помещение и бросился бежать.
Другие охранники вместе с полицией охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах неподалеку. Во время задержания преступник ранил топором еще одного сотрудника заведения.
Нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".
Пожар в Эпицентре в Первомайске
- Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".
- Местные СМИ со ссылкой на источники писали, что задержанный "вырубил" двух охранников гипермаркета, а после поджег здания в нескольких местах.
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