Предварительно, жертв и пострадавших нет.

В городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на площади около 800 м кв. возник в одноэтажном здании ТЦ "Эпицентр" 2 февраля в 12:58.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 10 человек и 2 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара следуют 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщают источники УНИАН, по предварительной информации идет речь о поджоге. По подозрению в этом задержан один человек.

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Автор: Светлана Макринская