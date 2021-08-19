Родные пытались самостоятельно разыскать детей, однако поиски не дали результатов.

В Ужгородском районе исчезла группа детей, которые пошли собирать чернику.

Об этом говорится в сообщении ГУНП Закарпатской области.

Четверо детей в возрасте 5, 6, 7 и 8 лет ушли вечером в лес, с тех пор мать потеряла с ними связь. Родные пытались самостоятельно разыскать пропавших, однако поиски не дали результатов.

К розыску детей привлекли почти 250 человек – весь личный состав полиции Ужгородского районного управления полиции, сотрудники ГУ полиции Закарпатья, кинологи, спасатели, работники лесной охраны и неравнодушные граждане.

Для поисков используют и квадрокоптер для оперативного осмотра территории. Правоохранители целую ночь прочесывают леса и близлежащие села.

Правоохранители просят всех, кто владеет любой информацией о месте нахождения детей, немедленно сообщить на линию "102" или в ближайший отдел полиции.

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Автор: Иван Бойко