Ребенок выпал и окна и выжил, однако попал в реанимацию, выяснили журналисты.

В Николаеве трехлетний ребенок выпал из окна, расположенного на четвертом этаже. Скорую помощь вызвали прохожие. Малыш выжил, однако попал в реанимацию – его состояние было крайне тяжелым.

До падения с высоты ребенок находился дома с бабушкой. Инцидент произошел тогда, когда женщина уснула, говорится в сюжете ТСН.

Бабушка уснула, а ребенок полез в окно за игрушкой, которая упала, и сам рухнул вниз.

В Одессе произошел похожий инцидент – из окна квартиры, которую недалеко от пляжа "Аркадия" на третьем этаже дома арендовала семья из Киева, выпал трехлетний ребенок и погиб.Читайте такжеВ Ривне из окна многоэтажки выпал 16-летний юношаТрагедия произошла после того, как взрослые ушли в магазин и оставили малыша с двумя старшими сестрами. Девочки вышли в другую комнату, а ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.

"Хотя этаж и третий, двор вымощен тротуарной плиткой – падение стало смертельными", – отмечается в сюжете.

Ранее в полиции сообщили, что трехлетний ребенок в Одессе выпал из окна жилого дома в Приморском районе и погиб 14 августа. Трагедия в Одессе произошла на ул. Генуэзской.

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком – это ст. 166 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор: Екатерина Присяжнюк