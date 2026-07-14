Польша не намерена передавать ракеты Patriot Украине: Туск объяснил, почему

Премьер Польши также заявил, что не ожидает скорого окончания войны, и эскалация продлится минимум до зимы.

Польша пока не намерена передавать Украине дополнительные ракеты Patriot. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже, пишет rp.pl.

Туск заявил, что у Польши "нет больших запасов" этих ракет.

"Вы также заметили шумиху, которую вызвало наше решение о передаче пяти ракет Patriot, полностью согласованное с НАТО и американцам… Мы не планируем такого пожертвования в настоящее время", - заявил он.

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В то же время Туск подчеркнул, что пока он остается на должности премьера, Польша будет активно участвовать в помощи Украине в борьбе с Россией.

На вопрос о том, почему Польша не присоединилась к антибаллистической коалиции европейских стран с Украиной, Туск ответил, что польские компании пока оценивают свои возможности.

"Коалиция открыта; если будет готовое промышленное предложение от польских компаний, мы присоединимся к этой коалиции", – заявил премьер-министр.

Он также заявил, что не ожидает скорого окончания войны, и эскалация продлится минимум до зимы.

"На данный момент кажется маловероятным, что в ближайшем будущем, в краткосрочной перспективе, будет достигнуто перемирие или мир из-за абсолютно жесткой позиции России и Владимира Путина. Все ожидают эскалации действий со стороны России. И вполне вероятно, что Россия захочет продлить эту войну как минимум до зимы".

ПВО для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский оценил, что на один зимний месяц Украине требуется не менее 100 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а на весь зимний период – 300 таких ракет.

13 июля, Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания в Париже официально объявили о создании Антибаллистической коалиции. Она должна реагировать на ракетные угрозы в будущем.

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