Навроцкий анонсировал запрет красно-черного флага в Польше

Президент Польши убежден, что этот флаг символизирует "бандеровскую идеологию".

Президент Польши Кароль Навроцкий будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага в Польше, поскольку считает его символом УПА и ОУН. Об этом польский лидер заявил, выступая на публичных мероприятиях, приуроченных к годовщине Волынской трагедии, пишет RMF24.

По его словам, использование красно-черного флага УПА в Польше неприемлемо, поскольку эти цвета олицетворяют "идеологию украинского националиста".

"Под этим красно-черным флагом, которого мы не хотим видеть в Польше, – и я сделаю все, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет законопроект (...) В нем была и есть сегодня вся идеология украинского националиста, который убивал польских женщин и детей", – сказал Навроцкий.

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Польский президент подчеркнул, что поляки обвиняют в Волынской трагедии не всю украинскую нацию, а "идеологию Бандеры".

"Это просто недопустимо, потому что восхваление геноцида или закрывание на него глаз – это приглашение к дальнейшему геноциду", – подытожил он.

Справка УНИАН. Красно-черный флаг появился в 1940–1941 годах после раскола Организации украинских националистов (ОУН) на фракцию Степана Бандеры (ОУН-Б) и фракцию Андрея Мельника (ОУН-М). Именно бандеровцы официально утвердили его флагом своей организации. Однако сочетание красного и черного цветов является традиционным для украинской визуальной культуры и широко использовалось задолго до ОУН-Б, в частности, в орнаменталистике. Считается, что на флаге красный цвет олицетворяет кровь, пролитую в борьбе за свободу, а черный – украинскую землю.

Флаг активно использовался не только бандеровским крылом УПА во время Второй мировой войны, но и патриотическими организациями и движениями в Украине на рубеже советской эпохи и в эпоху независимости. С 2014 года флаг стал популярным символом сопротивления российской вооружённой агрессии, патриотизма и свободы; его часто поднимают вместе с государственным сине-жёлтым флагом на фронте и в тылу.

Польско-украинский спор из-за УПА

Как писало УНИАН, на днях президенты Зеленский и Навроцкий встретились на полях саммита НАТО, чтобы обсудить исторический спор между странами. По итогам встречи польский лидер заявил, что Россия остается общим врагом для Украины и Польши, но в вопросе об УПА он не отступит.

Между тем польские правые уже объявили, что будут блокировать вступление Украины в Европейский союз до тех пор, пока Украина не откажется от УПА и Бандеры как части своего пантеона исторических героев.

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