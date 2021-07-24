В ближайшее время суд изберет им меры пресечения, следователи ходатайствуют о содержании под стражей.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении общественной активистки в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто. Двое подозреваемых задержаны... Мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Это двое жителей Днепропетровской области 36-ти и 28-ми лет. В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в подходящий момент задержали", - рассказал он.

Клименко добавил, что потерпевшая узнала нападавших.

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"В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Следователи полиции ходатайствуют исключительно о содержании под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются", - отметил глава Нацполиции.

Остальные детали, сказал он, впоследствии предоставит полиция Днепропетровской области.

16 июля отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области сообщил, что в Днепре полиция квалифицировала жестокое избиение местной активистки как покушение на умышленное убийство.

Что известно о нападении

Преступление произошло 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Двое неизвестных напали на женщину, 1984 года рождения, избили ее и скрылись с места преступления.

По данному факту следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.

В полиции добавили, что рассматривают все версии преступления, одной из которых является общественная деятельность потерпевшей.

Потерпевшей в результате нападения неизвестных оказалась местная активистка Наталья Эшонкулова. В Facebook она рассказала, что у нее сломан нос, выбиты зубы и сотрясение мозга.

Эшонкулова считает, что к ее избиению причастны люди бизнесмена Александра Петровского, известного по прозвищу "Нарик".

Она также отметила, что у нападавших были ножи и заточки, и если бы не соседка, ее бы убили.

Автор: Таня Поляковская