По словам мужчины, его запугивали, держали за ноги и выбивали признания прямо в полицейском участке.

Инкассатор обвиняет полицейских из Сумской области в запугивании и избиении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам мужчины, его запугивали, держали за ноги и выбивали признания прямо в полицейском участке. С сотрясением головного мозга и многочисленными синяками он сейчас в больнице.

31-летнего инкассатора из Шостки заподозрили в краже кассеты с 10 тысячами гривень из терминала самообслуживания. Его пригласили якобы для допроса в полицию. Оттуда он вышел уже избитый, с подписанным собственноручно признанием в преступлении, которого, убеждает, не совершал.

В полиции все обвинения в избиении отвергают. Утверждают, что подозреваемый пытается опровергнуть свое признание в краже.

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Автор: Денис Прядко