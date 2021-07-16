Женщина уверенна, что нападение связано с ее работой.

Правозащитницу Наталья Эшонкулову жестоко избили двое мужчин в Днепре 15 июля. У женщины сломан нос, выбиты зубы и сотрясение мозга.

Об этом пострадавшая рассказала в Facebook.

На женщину напали в подъезде ее дома. По ее словам, соседка спугнула нападавших, иначе они бы ее убили. Мужчины били правозащитницу ногами по лицу и голове.

Наталья связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Она считает, что к ее избиению причастны люди бизнесмена Александра Петровского, известного как "Нарик".

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"Мне очень больно и страшно. Помогите мне! Я хочу правосудия", - сказала правозащитница.

Позже она записала еще одно видео, но уже из машины "скорой помощи", когда ее везли в больницу.

Как ранее сообщал УНИАН, в Верховной Раде женщина, которая представилась журналисткой, напала на депутатов из фракции "Слуга народа" с кулаками.

На брифинг вышли депутаты от "СН" Никита Потураев, Татьяна Цыба, Егор Чернев, Виктория Подгорная и Елизавета Богуцкая.

Женщина, которая находилась в зоне для журналистов, подошла к депутатам и начала спорить, а затем и бить депутатов. В частности, она избила Потураева сумкой.

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Автор: Анастасия Горбачева