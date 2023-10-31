В ФСБ РФ заявили, что задержали подозреваемого в покушении на коллаборанта Олега Царева, и он дает признательные показания.
Сообщается, что задержан координатор нападения, житель Ялты, который, как отмечает ФСБ, организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения "по заданию СБУ".
РосСМИ опубликовали видео задержания, на котором предполагаемый координатор покушения заявил, что его завербовали в январе 2023 года. Якобы в феврале он устроился на работу в санаторий, где жил Царев, чтобы собирать данные о его передвижениях.
Дома у задержанного, как утверждается, нашли взрывное устройство, средства конспиративной связи с украинскими силовиками, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
"Угроза жизни Олега Царева, на которого было совершено покушение, в настоящее время отсутствует, состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении ФСБ.
Также указывается, что в отношении коллаборанта и его семьи приняты необходимые меры безопасности.
Покушение на Царева - что сообщалось ранее
Как писал УНИАН, утром 27 октября стало известно, что в оккупированном Крыму напали на коллаборанта Царева. Сообщалось, что в него несколько раз выстрелили.
Позже информированные источники УНИАН сообщили, что данное покушение - это спецоперация СБУ.
Сразу после нападения проходила информация, что коллаборант находится в критическом состоянии.