Там отметили, что когда появится информация о "температуре тела менее 36,6", то обязательно будет соответствующее сообщение.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал информацию о покушении на коллаборанта Олега Царева, заметив, что "такая информация есть".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации о покушении на Царева. "Что касается Царева, здесь можно только его цитату привести: "Что?". Что тут сказать. Не будем пока мы тщательно комментировать - слишком много чести ему. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за его состоянием здоровья, но, конечно, наблюдаем", - уточнил Юсов.

Он добавил, что тогда, когда появится информация о "температуре тела менее 36,6", то обязательно будет соответствующее сообщение.

Видео дня

Олег Царев: новости

Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном Крыму, а именно в Ялте произошло нападение на Царева. Это случилось в санатории, где он жил.

По информации российского Telegram-канала Mash, Царев в тяжелом состоянии находится в реанимации с огнестрельными ранениями.

Отмечается, что в последнее время Царева убеждали нанять охрану, однако всерьез он эти советы не воспринимал.

Журналист Денис Казанский отметил, что в последнее время Царев довольно жестко критиковал действия российских властей, и что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

Вас также могут заинтересовать новости: