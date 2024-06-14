22-летнему мужчине "светит" до 12 лет лишения свободы.

В Киеве работник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов. Его задержали, однако деньги до сих пор не нашли.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, охранники одного из столичных финансовых учреждений заявили им, что обнаружили недостачу крупной суммы денег. Выяснилось, что к исчезновению средств причастен 22-летний работник банка.

"Оказалось, что во время очередной процедуры учета подозреваемый воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак четыре пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, в ходе пересчета другие сотрудники банка обнаружили недостачу на сумму около 16 млн гривень", - сказано в сообщении. Видео дня

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение имущества, путем злоупотребления лицом своим служебным положением в особо крупных размерах). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские устанавливают местонахождение денег.

В Украине стало больше банкротов: что известно

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в стране было открыто почти две тысячи дел о банкротстве физических лиц. Только за четыре месяца этого года на банкротство подали более 340 украинцев.

Количество дел о неплатежеспособности людей выросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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