Количество дел о банкротстве резко возросло с начала года.

В январе-апреле 2024 года 343 украинцев подали на банкротство. Всего за последние 5 лет в Украине открылось почти 2 тысячи дел о банкротстве физлиц. Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Верховного суда.

Отмечается, что количество дел о неплатежеспособности людей выросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В течение всего прошлого года этот статус получили 575 человек.

Меньше всего дел (22 ед.) о банкротстве людей было открыто в 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд. С тех пор количество людей, которые хотели признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

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"Судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства. Однако эта процедура не является известной и распространенной среди украинцев, и на то есть несколько причин: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не хватить средств. Кроме того, кредиторы и финансовые учреждения не очень охотно подают свои требования в такие судебные дела, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека", – отмечает арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих Денис Лихопек Павлович.

Всего за все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58%, или более 1,1 тыс. Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

Стоит отметить, что Верховная Рада разрешила физическим лицам приобретать статус банкрота еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работать уже в 2019 году. С тех пор человек, который попал в трудное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.

Статистика "Опендатабот"

В первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФОПов открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то количество увеличилось на 18%.

В первом квартале 2024 года более 24 тыс. уголовных дел открыли по ст. 190 "Мошенничество", что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года – на 20%. К тому же количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд.

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