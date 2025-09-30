Кроме того, ГСЧС проводит операцию по спасению 60 человек из автобуса.

В Одессе, где бушует мощная непогода, исчезла 23-летняя девушка. Сейчас ее ищут водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области. Отмечается, что по предварительным данным, пропавшую девушку могло сбить течением.

Очевидцы утверждают, что девушку сбило с ног в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы. Произошло это около 18:00.

Видео дня

У пропавшей девушки светлые волосы и голубые глаза, добавляет "Суспільне".

"Также сотрудники ГСЧС проводят операцию по спасению 60 человек из автобуса. Около 20 пассажиров уже перевезли в безопасное место", – сказано в материале.

Непогода в Одессе

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли мощные ливни. За полдня там выпала 1,5-месячная норма осадков. Прогнозируется, что их будет больше.

Синоптики объявили в Одессе штормовое предупреждение III (красного) уровня. Ожидается, что уже в ближайшие часы дождь достигнет критерия "чрезвычайный дождь", а осадки составят более 80 мм.

Многие улицы города затопило. Общественный транспорт полностью остановился. Кроме того, в сети публиковали видео, на котором сорвало потоком воды киоск с шаурмой и он поплыл по улице.

Вас также могут заинтересовать новости: