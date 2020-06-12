Подозреваемых в поджоге Mercedes известного адвоката в Одессе задержали (видео)

Один из задержанных уже является фигурантом аналогичного уголовного производства.

В Одессе правоохранители задержали двоих подозреваемых в поджоге автомобиля Mercedes известного в городе адвоката Максима Болдина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в центре города злоумышленники облили горючим веществом и подожгли указанную иномарку, припаркованную в переулке Катаева.

Читайте такжеНеизвестные бросили коктейль Молотова в помещение прокуратуры Каховки (фото)

Как только иномарка загорелась, злоумышленники скрылись.

Отмечается, что полицейские оперативно задержали нарушителей. Действия мужчин, которые оказались жителями Днепропетровской области в возрасте 22-х и 26-ти лет, следователи квалифицировали по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что младший из задержанных уже является фигурантом аналогичного уголовного производства: ранее ему заочно сообщали о подозрении в поджоге иномарки на территории Суворовского района Одессы.

Сегодня суд принял решение об аресте злоумышленников - они помещены в СИЗО на два месяца с правом внесения залога.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы совершения преступления и проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям на территории Одесской области и других регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера днем в центре Одессы злоумышленники подожгли автомобиль известного адвоката Максима Болдина. По имеющейся информации, официально автомобиль зарегистрирован на его мать.

Справка УНИАН. 44-летний Максим Болдин в 2002-м стал помощником народного депутата Украины Эдуарда Гурвица и пробыл в этом качестве три года. В 2005 основал и возглавил общественную организацию «Фонд поддержки граждан Одессы», которая оказывала социальную и правовую помощь жителям города.

В 2006 году начал заниматься адвокатской деятельностью, через год возглавил юридическое управление Одесского горсовета.

В 2011 году занимал одну из ключевых должностей в Антимонопольном комитете Украины, оставаясь, при этом, консультантом Одесского облсовета.

С 2012 по 2015 годы Болдин был управляющим партнером адвокатской компании «В & G», и одесского офиса юридической фирмы «Гвоздий и Оберкович», а в 2015 занял эту же должность в юридической фирме inTrust (ранее - ЮФ «MBSM»).

Год назад был в числе фаворитов среди претендентов на пост председателя Одесской областной администрации. Однако впоследствии на эту должность был назначен Максим Куцый.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram