В центре Одессы сожгли Mercedes известного адвоката

По словам свидетелей, на месте происшествия была также слышна стрельба.

Сегодня в центре Одессы неизвестные сожгли автомобиль известного в городе адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, происшествие случилось в переулке Катаева, неподалеку от Куликова поля.

По словам местных жителей, в районе 15:40 на месте происшествия была слышна стрельба.

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«Удалось увидеть группу неизвестных молодых мужчин, одетых в какую-то униформу. Они подожгли припаркованную иномарку и быстро скрылись», - рассказали УНИАН случайные очевидцы.

Как стало известно УНИАН от информированного источника в правоохранительных органах региона, злоумышленники подожгли автомобиль Mercedes-Benz (S63 AMG), которым пользуется известный адвокат Максим Болдин. По имеющейся информации, официально авто зарегистрировано на его супругу.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По неподтвержденным пока данным, поджог зафиксировали видеокамеры, а правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

В полиции пока никаких комментариев по данному инциденту официально не дают.

Справка. 44-летний Максим Болдин окончил Одесский национальный университет имени Мечникова по специальности «Правоведение», где получил юридическую квалификацию, и Одесский государственный экономический университет. В 2002-м он стал помощником народного депутата Украины Эдуарда Гурвица и пробыл в этом качестве три года. В 2006 - м начал заниматься адвокатской деятельностью, и через год возглавил юридическое управление Одесского горсовета. В 2011 году занимал одну из ключевых должностей в Антимонопольном комитете, оставаясь, при этом, консультантом Одесского облсовета.

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С 2012 по 2015 годы Болдин был управляющим партнером адвокатской компании «В & G», и одесского офиса юридической фирмы «Гвоздий и Оберкович», а в 2015 занял ту же должность в юридической фирме «inTrust» (ранее - ЮФ «MBSM»).

Кроме этого, в 2005 г. Болдин основал и возглавил Общественную организацию «Фонд поддержки граждан Одессы», которая оказывала социальную и правовую помощь жителям города.

Год назад был в числе фаворитов среди претендентов на пост председателя Одесской областной администрации. Однако впоследствии на эту должность был назначен Максим Куцый.

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