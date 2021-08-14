Мужчина пытался перебежать четыре полосы с оживленным движением.

На Житомирской трассе под Киевом в результате смертельной аварии погиб мужчина, который пытался перебежать четыре полосы скоростного движения.

Об этом пишет Телеграм-канал "Киев Оперативный".

"К сожалению, попал под колеса автомобиля Dodge. Без шансов. На месте работает полиция", - говорилось в первом сообщении о ДТП.

Впоследствии появилась уточненная информация. Оказалось, что погибший пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель при этом был трезв - на месте пройденный тест на Драгере показал нулевую отметку. Следуя процедуре, водителя повезли к врачу-наркологу.

"Сразу после аварии из леса повыбегали родственники погибшего. Все - ромской народности. Говорят, что у погибшего осталось 4 детей, 14 братьев и т.д. начали кричать и обвинять патрульных в том, что они выгораживают водителя (по их мнению - пьяного). Полицейским пришлось вызвать подмогу", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на месте аварии присутствовал один из братьев погибшего. Он сообщил, что они употребляли алкоголь. Объясняя, как мужчина оказался на дороге, он заявил, что "все здесь перебегают".

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ромы подложили под поезд дерево и забросали вагоны камнями.

Автор: Иван Бойко