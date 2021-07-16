62-летняя женщина скончалась в больнице.

В городе Ягодин Киевской области произошла смертельная авария, которую устроил водитель в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба полиции, 41-летний мужчина, находясь за рулем Opel Ascona, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. После этого он столкнулся с колонкой автозаправочной станции.

"В результате аварии 62-летняя местная жительница получила телесные повреждения, от которых в помещении Бориспольской больнице умерла. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания", - говорится в сообщении.

Водителю было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими т/з в состоянии опьянения) УК Украины. Сейчас ему грозит лишение свободы нас срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога. Досудебное расследование дела продолжается.

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Автор: Юрий Годован