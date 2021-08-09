Инцидент произошел в местности, где обустроен ромский лагерь.

В соцсетях сообщают об инциденте на железной дороге, произошедшем в спальном районе столицы.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, лица ромской национальности остановили пассажирский поезд, подложив на рельсы дерево. После остановки поезда они начали бросать в окна камни.

"Это, на секундочку, Киев - между Борщаговкой и Берестейской, где эти лица устроили себе лагерь. А шо? Могут себе позволить", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на вокзале сняли группу ромов, возвращавшихся домой с мешками, набитыми собранными на кладбищах продуктами после проводов.

В 2020 году мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города людей ромской национальности на Закарпатье и возмутился, что "не упаковали" их раньше. Впоследствии обиженные ромы подали на него в суд.

Сам Марцинкив рассказал, что группа ромов, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение. По словам градоначальника, группа из около 20 цыган проживали в привокзальном парке, использовали детей для мошенничества, попрошайничали в общественных местах и полностью игнорировали требования карантина.

Автор: Иван Бойко