В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но злодей нашел его и силой вернул в помещение СТО.

На Киевщине задержали владельца СТО, который держал в рабстве мужчину. В Броварах в течение длительного времени он удерживал в гараже 37-летнего мужчину.

Как сообщает полиция Киевской области, несколько лет назад 50-летний злоумышленник незаконно вовлек потерпевшего в долговую кабалу и заставлял его безвозмездно работать. В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но злодей нашел его и силой вернул в помещение СТО.

Пострадавший содержался в непригодных для жизни условиях. Также фигурант забрал у него телефон и паспорт. Кроме того, путем угроз и шантажа муж переписал на "рабовладельца" дом, в котором жил ранее.

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Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту торговли людьми (ч. 3, ст. 149 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Инциденты на Киевщине: последние новости

Недавно стало известно, что на Киевщине мужчина убил рабочих. Он залил их бетоном в двухметровой могиле. А в области женщина нашла гранату в почтовом ящике.

Кроме этого, на Киевщине водитель навеселе сбил насмерть 12-летнего мальчика из семьи переселенцев. Семья погибшего приехала из Херсонщины.

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