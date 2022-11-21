Украину накрыла непогода, на дорогах очень скользко.

Первые снег и морозы в Киеве доставили уже немало хлопот водителям. В городе на дорогах скользко, поэтому количество ДТП растет.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, на столичной Окружной - сплошной лед. По словам водителей, невозможно ехать даже со скоростью 30-40 км/ч.

"Ледяные ночные танцы в Киеве на Окружной: не поможет зимняя резина. Разбит десяток автомобилей. Сплошной лед не оставляет шансов даже на скоростях в 30-40 км/ч", — говорится в сообщении.

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Водителям не рекомендуют выезжать при такой обстановке, по возможности оставляйте авто дома, воспользуйтесь городским транспортом.

Непогода в Украине: предупреждение синоптиков

21 ноября в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления: гололедица, а кое-где еще и осадки, налипание снега, гололед.

По данным Укргидрометцентра, непогода обойдет лишь южные и юго-восточные области. Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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