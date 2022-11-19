Семья погибшего - это вынужденные переселенцы из Херсонской области.

На Киевщине водитель навеселе сбил 12-летнего мальчика.

ДТП произошло 18 ноября около 17 часов в Бриловке Белоцерковского района.

"Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров...57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По предварительным данным, водитель управлял навеселе. Сейчас он задержан и находится в ИВС.

"Семья погибшего - это вынужденные переселенцы из Херсонщины. На Киевщину семья с 8 детьми переехала, убегая от войны всего месяц назад, и вот такая беда...",- написал Небытов.

ДТП в Украине: подробности

В связи с экономией электроэнергии во многих городах Украины улицы почти не освещены ночью. Из-за этого выросло количество аварий с участием пешеходов.

С 10 октября, когда впервые было введено ограничение потребления электроэнергии после масштабной атаки РФ по энергетической инфраструктуре, до 23 октября на улицах украинских городов погиб 51 пешеход. Из них 38 - в темное время суток. Это более чем на 25% больше чем за две предыдущие недели.

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