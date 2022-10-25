Двойное убийство произошло в Вышгородском районе.

На Киевщине задержан мужчина, который убил двух рабочих, порезал им уши и спрятал тела под бетоном.

Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, в конце сентября жители Глебовки Вышгородского района заявили в полицию о внезапном исчезновении двух работников 40 и 50 лет.

Видео дня

"Несмотря на убеждение их последнего работодателя, что мужчины уехали на заработки в другую область, мы не прекращали поисков. В конце концов нашли яму с телами во дворе того же хозяина", - рассказал Небытов.

По его словам, во время последнего ужина между 42-летним мужчиной и погибшими возник конфликт.

"Он забил оппонентов до смерти, выкопал двухметровую "могилу", сбросил туда тела и завалил бетоном", - рассказал Небытов, добавив, что у убитых порезанные уши.

Подозреваемый в убийстве задержан, он находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Криминогенная ситуация в Украине: резонансные преступления

22 октября в ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а водитель произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, скончался на месте.

3 октября в Черновцах правоохранители проводили операцию по задержанию подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Одна полицейская погибла, еще один полицейский получил ранения.