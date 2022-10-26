Сейчас полиция расследует обстоятельства инцидента.

В Киевской области женщина нашла гранату в почтовом ящике.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"25 октября, около 20 часов, в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что она обнаружила взрывоопасный предмет. На место происшествия прибыли работники Броварского районного управления полиции совместно со взрывотехниками", - сказано в сообщении.

Видео дня

При осмотре почтового ящика была обнаружена и изъята боевая граната РГД-5 и взрыватель типа УЗРГМ.

Сейчас полиция расследует обстоятельства инцидента.

Опасные находки в Украине во время войны

В Харьковской области на вражеской мине подорвались пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате чего один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Похожая ситуация произошла 20 октября, когда в той же Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям-два человека погибли, еще четверо получили ранения.

В Мариуполе пьяные военные оккупанты бросили гранату в частный двор, в результате чего ранены двое жителей.