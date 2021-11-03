В областном центре мужчину планировали отравить во время совместного застолья, узнали правоохранители.

В Харькове задержали двух мужчин, которые ради завладения квартирой хотели отравить пенсионера.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 31 октября в ходе проведения полицейской спецоперации правоохранители задержали двоих граждан и спасли жизнь потерпевшему.

Как установили полицейские, харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.

Читайте такжеЖестоко расправился с девушкой и закопал у своего дома: в Харькове наказан юноша-убийца"Полиция установила, что расправиться с мужчиной и завладеть его квартирой решил родной брат женщины, которая присматривала за пенсионером. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали его отравить во время совместного застолья", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления.

В частности, действия заказчика квалифицированы по ч. 3 ст. 15, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, исполнителя – ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в конце сентября стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении киевскому адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в столице стоимостью более 2 млн гривен.

Автор: Светлана Макринская