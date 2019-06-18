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В Киеве задержали двух мужчин с кокаином на свыше 5 миллионов гривень (фото)

15:39, 18 июня 2019
Происшествия
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В Киеве задержали двух наркодилеров с кокаином на 5 миллионов гривень / фото kyiv.npu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Киева, злоумышленники наладили криминальный бизнес и завозили наркотики на территорию Украины из стран Западной Европы рейсовыми автобусами, пряча их в коробках со стиральным порошком.

Во время задержания у дельцов изъяли около 800 г кокаина. По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет почти 200 тысяч долларов США, что эквивалентно 5,2 миллиона гривень.

фото kyiv.npu.gov.ua

Наркодилерами оказались 36-летний житель Киевской области и 45-летний житель г. Кривой Рог.

Одному из задержанных уже сообщено о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, другому - по ч. 3 ст. 307 УКУ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 9 июня на Закарпатье полиция изъяла амфетамина на 2 миллиона.

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Теги: #Киев#наркотикипогода в Киеве