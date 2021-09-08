Пострадавший получил травму возле правого глаза.

В Днепре произошла стрельба. В супермаркете один покупатель поссорился с другим, после чего завязалась перепалка. Мужчина выстрелил в своего оппонента из револьвера за то, что тот отказывался надеть маску.

Об инциденте сообщает издание "Информатор".

7 сентября, примерно в 20:30, в супермаркете на Тверской улице между покупателями начался спор. Один из них требовал, чтобы другой надел маску. Однако второй покупатель решительно отказывался от средства защиты, поэтому мужчины продолжили свой разговор на улице.

Уже там первый покупатель достал револьвер и выстрелил во второго. В результате пострадавший получил травму. Мужчина попал из револьвера ему в лицо, под правый глаз.

Читайте такжеПоджег флаг Украины и опубликовал фото: на Донетчине подросток "доигрался" – будет судПо информации издания, стрелявшего покупателя уже задержала полиция. При нем, помимо револьвера, нашли электрошокер и газовый баллончик. Для чего мужчине был нужен такой "арсенал" - пока что не понятно.

Покупателя, который устроил стрельбу, увезли в отделение. О дальнейшем состоянии пострадавшего и степени тяжести его травмы издание не сообщает.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе агрессивные клиенты избили кассира АТБ за просьбу надеть маски.

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Автор: Полина Кузенко