Инцидент произошел в Суворовском районе города.

В Одессе двое мужчин избили в супермаркете АТБ кассира, который потребовал надеть защитные маски.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Фото, в частности опубликовал местный Telegram-канал Одесса Info.

Инцидент произошел в Суворовском районе города, на улице Академика Сахарова,1/Б.

"Два субъекта в магазине АТБ, находясь в нетрезвом состоянии, на просьбу кассира надеть маску отреагировали неадекватно, после чего стали оскорблять кассира и ударили его по лицу", – сообщают очевидцы.

Читайте такжеНа Львовщине пенсионерка обвинила старосту села в жестоком избиении (видео)Отмечается, что до приезда ГБР (группы быстрого реагирования – УНИАН) они скрылись.

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Автор: Лариса Козовая