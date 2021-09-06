Потерпевшая не пострадала, на месте работают коммунальщики.

На улице Чернышевского в Днепре девушка провалилась в яму с водой возле пешеходного перехода.

О происшествии сообщает "Информатор", ссылаясь на очевидца событий Станислава.

Так, сегодня около девяти утра девушка ступила на тротуар, чтобы перейти дорогу, но не удержалась и свалилась в яму. Станислав проходил мимо и стал свидетелем событий. Он помог потерпевшей (она не пострадала), а затем обратился в "Водоканал" и на линию городского совета. Сейчас участок улицы с ямой оградили. На месте работают коммунальщики.

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Напомним, подобный случай произошел в Днепре 14 июля – тогда в районе Екатеринославского бульвара девушка также провалилась в яму с водой.

Проблема возникла из-за аварийного прорыва трубы. Из-за этого тротуар и проезжую часть затопила вода. Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, однако в какой-то момент буквально ушла под землю вместе с тротуарной плиткой и оказалась по шею в воде.

Работники КП помогли девушке подняться на поверхность, а также выловили ее мобильный телефон iPhone 11.

Автор: Дмитрий Захаров